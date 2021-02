Nanu já está em casa e agradece apoio

Nanu teve alta hospitalar e já se encontra em casa, anunciou esta sexta-feira o FC Porto.

De acordo com os dragões, o defesa "já teve alta hospitalar, foi clinicamente reavaliado no Olival e já se encontra em repouso domiciliário", depois de ter sofrido uma concussão cerebral e um traumatismo vértebro-medular, na sequência de um incidente durante o encontro entre o Belenenses SAD e o FC Porto.

Recorde-se que no jogo desta quinta-feira, que terminou com um empate por 0-0, Nanu chocou de cabeça com o guarda-redes Kritciuk, aos 84 minutos, e caiu desamparado no relvado, ficando inanimado durante vários minutos.

O defesa recebeu mensagens de apoio por parte dos companheiros de equipa e agradeceu, por exemplo, a Matheus Uribe. “Muito obrigada. Sempre juntos irmão", escreveu.