Sporting vence na visita ao Marítimo

O Sporting venceu, esta sexta-feira, o Marítimo, que jogava em casa, por 2-0, num jogo a contar para a 17.ª jornada da I Liga.

O marcador foi inaugurado aos 9’com um golo de Pedro Gonçalves, que bisou aos 57’.

Com o bis desta noite, Pedro Gonçalves reforçou a liderança da lista de melhores marcadores no campeonato, com 14 golos marcados.

O Sporting lidera o campeonato com 45 pontos e com esta vitória e com o empate do FC Porto frente ao Belenenses SAD, vê a sua vantagem em relação aos dragões, segundos classificado no campeonato, aumentar para seis pontos.

Já o Marítimo, que soma três derrotadas seguidas no campeonato, está 11.º lugar, com 17 pontos.

O Benfica também jogou esta noite e não foi além do empate a zero com o Vitória de Guimarães. Os encarnados estão agora a 11 pontos do líder Sporting.