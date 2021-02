Tottenham regressa às vitórias frente a West Brom (2-0)

Parece que o pesadelo do Tottenham Hotspur chegou ao fim. A receção ao West Bromwich Albion, equipa que está no penúltimo lugar da tabela classificativa da Premier League, acabou com os spurs a vencer por duas bolas a zero.

A primeira parte do jogo não viu qualquer golo, mas na segunda parte o Tottenham arregaçou as mangas e fez, no espaço de 5 minutos, os dois golos que iriam ditar a vitória. Aos 54 minutos, Harry Kane inaugurou o marcador, seguido por Heung-min Son, que, aos 58 minutos, fez o dois a zero.

Com este resultado, a equipa orientada por José Mourinho consegue a primeira vitória em quatro jornadas, e arrecada um total de 36 pontos na Premier League, com um jogo a menos.