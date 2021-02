Região Centro inicia nova fase da vacinação contra a covid-19 na sexta-feira

Já esta sexta-feira serão vacinadas 1.500 pessoas, de um total de 150 mil cidadãos com mais de 80 anos e 90 mil com mais de 50 anos e doenças associadas.

A região Centro vai começar a vacinar pessoas com mais de 80 anos ou de 50 anos com doenças associadas, na próxima sexta-feira. Vão existir oito centros de vacinação distribuídos pelos vários distritos da região: Coimbra, Oliveira do Hospital (Coimbra), Leiria, Sever do Vouga (Aveiro), Fundão, Proença-a-Nova (Castelo Branco) e Sabugal (Guarda).

A presidente da Administrição Regional de Saúde do Centro (ARSC), Rosa Reis Marques, afirma que até março será possível vacinar, com as duas doses, os "mais idosos ou mais frágeis". Já esta sexta-feira serão vacinadas 1.500 pessoas, de um total de 150 mil cidadãos com mais de 80 anos e 90 mil com mais de 50 anos e doenças associadas.