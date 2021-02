Número de novos casos de covid-19 desce em França, mas mortes aumentam

França registou, esta segunda-feira, 4.317 casos do novo coronavírus e 460 vítimas mortais, de acordo com dados do Ministério da Saúde francês. Há uma diminuição do número de novos casos em relação a ontem (19.715), mas um aumento no número de óbitos (171).

Atualmente há 28.037 pessoas infetadas internadas nos hospitais franceses, 3.363 das quais em unidades de cuidados intensivos. O governo francês avançou ainda que 1.920.064 doses da vacina contra a covid-19 já foram administradas, sendo que 296.265 dizem respeito à segunda dose.

Desde o início da pandemia, o país conta com um total acumulado de 3.341.365 casos de infeção e e 79.423 pessoas morreram devido a complicações associadas à doença.