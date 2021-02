Look de Rania da Jordânia em conferência virtual dá nas vistas

Apesar da pandemia a rainha Rania da Jordância continua a marcar presença em vários eventos, a diferença é que o passou a fazer de forma virtual.

Mas nem por isso a rainha, conhecida pela sua elegância, descura no guarda-roupa. Prova disso, é uma publicação recente no seu Instagram, sobre a sua participação por vídeochamada na cimeira Warwick Economics.

O look escolhido por Raina foi muito elogiado. Trata-se de um vestido em azul-escuro com mangas ligeiramente em balão, uma tendência atual, e com um cinto a marcar a silhueta. É da marca Liya e está à venda por 174 euros.

Recentemente, tal como nota a revista Hola, Rania deu nas vistas no Instagram ao publicar uma fotografia sua durante uma videochamada onde surge com um visual considerado inovador.

Trata-se de um vestido em azul escuro com mangas abalonadas e com um cinto que marca a silhueta. É da marca Liya e encontra-se à venda por 174 euros.