Taguspark passa a designar-se Cidade do Conhecimento

Cidade do Conhecimento. É este o novo posicionamento do Taguspark, uma mudança que pretende refletir a realidade que se vive no maior parque de ciência e tecnologia de Portugal.

“O Taguspark tem as características de uma cidade especial. Tudo aquilo que aqui acontece é em contexto urbano. O parque junta um conjunto de serviços e de áreas de comércio, tem arte e cultura, tem políticas de civismo e de dignidade laboral. Somos uma cidade económica, que produz conhecimento baseado em ciência e tecnologia, que produz riqueza”, afirma o CEO do Taguspark.

“Com esta mudança de assinatura, decidimos sublinhar aquilo que fazemos. É o conhecimento que está na génese do desenvolvimento, que nos permite ir mais longe e alargar fronteiras. Queremos que aquilo que aqui se faz seja um exemplo para o país a todos os níveis”, sublinha ainda Eduardo Baptista Correia.

A nova designação, Taguspark Cidade do Conhecimento, personifica numa única expressão aquilo que aquele espaço pretende representar para o território que o envolve e para o país.

“O Taguspark é muito mais do que um parque dedicado à ciência e à tecnologia. É um ecossistema vibrante, inovador, competitivo, vanguardista e multicultural, feito por todos aqueles que trabalham e visitam diariamente o parque. É uma cidade de trabalho única em Portugal, focada nas pessoas, nos valores do civismo, na arte e na cultura, no bem-estar e na felicidade”, lê-se num comunicado daquela estrutura.

Sobre o Taguspark - Cidade do Conhecimento

Situado em Oeiras Valley, o Taguspark é o maior parque de ciência e tecnologia de Portugal, com a preocupação de fornecer bem-estar, felicidade e qualidade de vida em local de trabalho para o quotidiano das cerca de 16 mil pessoas que diariamente trabalham e frequentam este espaço. Na Cidade do Conhecimento estão instaladas cerca de 160 empresas (+ 22 startups na Incubadora Taguspark), que empregam cerca de 153 mil colaboradores. O que distingue o Taguspark é a interação única entre a universidade, os centros de investigação e as empresas. É a qualidade deste interface que permite ao Taguspark, às organizações, aos empresários e às startups desenvolver soluções comercializáveis, com capacidade de exportação e internacionalização.

O Taguspark possui uma localização privilegiada em Oeiras e edifícios de arquitetura contemporânea que o tornam uma referência Europeia. Está muito próximo da cidade e do aeroporto internacional de Lisboa. Conta com um índice bastante elevado e privilegiado de zonas e espaços verdes, vistas para o mar e uma qualidade do ar substancialmente mais equilibrada do que os centros urbanos que circundam o Parque. O Taguspark tem ainda forte identidade cívica, cultural e artística, com um Museu de Arte Urbana em pleno desenvolvimento.