Braga é o "melhor destino europeu" para visitar em 2021

A cidade de Braga foi eleita o "Melhor Destino Europeu para visitar em 2021", ficando à frente da cidade de Roma, em Itália, e de Cavtat, na Croácia. A opinião é de 109.902 pessoas, 72% das quais referentes a votos fora do território nacional, que participaram na iniciativa da European Best Destinations.

Os resultados são "o coroar de um inquestionável trabalho de afirmação internacional da marca Braga", afirma o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio. "É um resultado que nos enche de orgulho e que certamente terá reflexos extremamente positivos no Turismo e na economia local, regional e nacional durante os próximos anos", sublinha num comunicado publicado no site da autarquia.

Já em 2019, Braga tinha sido considerada o segundo Melhor Destino Europeu. Este ano, foi o destino favorito dos viajantes do Reino Unido e do Brasil e uma das principais escolhas de viajantes dos Estados Unidos da América e de França. Além de ter conquistado ainda um voto do Vaticano.

"A partir de agora, Braga estará ainda mais presente nas mais reputadas publicações na área do Turismo de todo o mundo, o que fará da Cidade um destino cada vez mais procurado para milhões de viajantes", afirma Ricardo Rio, referindo-se ao facto de, dos 20 destinos, os 15 primeiros virem a figurar no site do European Best Destination – a página mais visitada no que se refere ao turismo na Europa.

À semelhança do ano passado, a cidade de Braga foi o único território nacional a concurso, tendo recebido o apoio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, da secretária do Turismo, Rita Marques, da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal e da Associação de Turismo do Porto e Norte, além de diversas autarquias, entidades e cidadãos.

As 15 cidades distinguidas foram: Braga, Portugal (109.902 votos); Roma, Itália (78.124); Cavtat, Croácia (50.025); Florença, Itália (46.484); Sibiu, Roménia (45.699); Paris, França (39,584); Cefalónia, Grécia (36.551); Kotor, Montenegro (32.481); Soca Valley, Eslovénia (30.088); Ilhas Canárias, Espanha (26.432); Tubinga, Alemanha (25.586); Dordonha, França (24.427); Taiti, Polinésia Francesa (22.356); Capri, Itália (18.420) e Ghent, Bélgica (16.503).