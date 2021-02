O laboratório Unilabs detetou dois casos da variante brasileira do SARS-CoV-2 na Grande Lisboa. Os casos foram comunicados à Direção-Geral da Saúde (DGS) e as amostras foram enviadas para o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) "para o seguimento epidemiológico e laboratorial adequado", segundo disse fonte oficial do laboratório à agência Lusa.

"A Unilabs detetou, e já notificou as autoridades, a presença de dois casos da variante B.1.1.28 (variante brasileira do vírus SARS-CoV-2", afirmou a fonte. "Os casos foram detetados na região da Grande Lisboa através de sondas especificas de PT-PCR em amostras de dois indivíduos positivos".

Segundo especialistas brasileiros, esta variante é, à semelhança da variante britânica, mais transmissível.