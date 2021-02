Madeira proíbe exercício físico e passeios a partir das 18h

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, anunciou, esta quinta-feira, que os passeios e o exercício físico serão proibidos após o recolher obrigatório imposto para travar a pandemia de covid-19. As novas medidas entrarão em vigor na próxima semana.

"Há uma situação que quero deixar esclarecida, a resolução [do Conselho do Governo Regional] vai ser alterada no sentido do exercício físico e os passeios não serem permitidos após o recolher obrigatório", afirmou Miguel Albuquerque. "A partir do recolher obrigatório, às 18h, vai toda a gente para casa".

Esta será uma das alterações que será determinada na reunião do Conselho de Governo, que decorre esta quinta-feira. As outras alterações incluem o encerramento das atividades comerciais às 17h e o recolher obrigatório antecipado para as 18h, em vez das 19h, "durante toda a semana" do Carnaval, tal como o líder do Executivo madeirense já tinha apontado na passada terça-feira. As únicas exceções são apenas situações de emergência, idas à farmácia ou deslocações para o trabalho.

A Madeira registou, esta quinta-feira, casos do novo coronavírus e três vítimas mortais e, desde o início da pandemia, conta com um total de 5.294 contágios e 58 óbitos.