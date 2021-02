Vinho. Exportações cresceram 3% no ano passado

As exportações do setor do vinho em Portugal atingiram o valor de cerca de 844 milhões de euros em 2020, de acordo com o Observatório Setorial da Informa D&B. Este é um valor que representa um crescimento de 3% face ao ano anterior, prolongando a evolução positiva iniciada em 2017.

Já as importações registaram uma contração de 4,1%, tendo o superavit comercial com o exterior crescido 4,9%, passando de 650 milhões de euros em 2019 para 682 milhões em 2020.

Os dados revelam que a União Europeia absorveu cerca de 60% das vendas ao exterior. Os principais mercados de destino foram a França e o Reino Unido, respetivamente com quotas de cerca de 13% e 11% do total exportado.

No que diz respeito ao volume provisório da produção de vinho na campanha 2020/21, este caiu para os 6,3 milhões de hectolitros, menos 3,5% do que na campanha anterior, na qual se verificara um aumento de 7,7%.

A região que gerou um maior volume, com 26% do total foi a do Douro / Porto, seguindo-se Alentejo e Lisboa (15%), Minho (12,5%) e Beiras (11%).