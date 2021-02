Shia LaBeouf namorou com Sia e FKA Twigs ao mesmo tempo, enquanto era casado

"Ambas pensávamos que estávamos numa relação exclusiva com ele, mas não era esse o caso. E ele continuava casado", afirmou a cantora.

Sia revelou que manteve uma relação com Shia Labeouf enquanto este namorava com FKA Twigs e ainda era casado com a atriz Mia Goth. Em entrevista ao Sunday Times, a cantora, de 45 anos, afirma que nenhuma das duas sabia das relações extraconjugais.

"Ambas pensávamos que estávamos numa relação exclusiva com ele, mas não era esse o caso. E ele continuava casado", afirmou. "Acabámos por perceber que ele usava o mesmo discurso comigo e com a Twigsy. Só descobrimos porque acabámos por falar uma com a outra".

Sia contou ainda que o ator, de 34 anos, dizia querer casar com ela e "viver uma vida de sobriedade". A cantora admitiu também que ainda tem sentimentos por Labeouf. "Sinto que vou amá-lo sempre, porque ele é um cachorrinho doente", disse.

Já em dezembro, após FKA Twigs ter denunciado a relação abusiva que viveu com o ator, Sia falou abertamente sobre a relação. "Eu também fui magoada mentalmente por Shia, um mentiroso patológico, que me enganou e levou a ter uma relação extraconjugal alegando que era solteiro", escreveu nas redes sociais. "Acredito que ele está muito doente e tenho compaixão por ele E pelas suas vítimas".

Sia e Shia conhecem-se há vários anos e o ator chegou a aparecer no videoclip do tema Elastic Heart, em 2015. Apesar de a cantora não revelar em que altura namorou com o ator, estima-se que tenha sido em meados de 2018, tendo em conta que a relação de Labeouf e FKA Twigs durou menos de um ano e terminou em maio de 2019 e que o ator se divorciou de Mia Goth em setembro de 2018.