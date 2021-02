Miley Cyrus é pedida publicamente em namoro e responde com desafio

O lutador Julian Marquez, que estava sem lutar desde julho de 2018 por causa de uma grave lesão, voltou ao ringue, no sábado passado, venceu o combate e aproveitou o tempo de microfone para fazer um convite a Miley Cyrus, de quem é fã.

“Esperei 31 meses para chegar a este microfone e fazer este desafio. Esta é a minha hora de brilhar. Então, Miley Cyrus, aceitas ser a minha Valentine [referência ao dia dos Namorados]?", convidou ele.

A cantora soube do convite e não hesitou em responder de volta também com um desafio. "Faz um MC nos pelos do peito e eu sou tua. Feliz Valentine's Day [Dia dos Namorados) e parabéns, meu amor", escreveu no Twitter.

Shave an MC into your chest hair and I am YOURS ❤️ Happy VDay and Congrats my love! — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) February 14, 2021

Entretanto, Julian Marquez reagiu fazendo outro pedido, para que Miley Cyrus tatuasse a barriga com hena a sua alcunha: Cuba Missile Crisis, uma alusão à sua origem cubana.

“Se fizeres uma tatuagem de hena com Cuba Missile Crisis por cima do umbigo, como 2Pac, eu aceito. #Thuglife”, escreveu o lutador também no Twitter.

@MileyCyrus If you get a henna tattoo that says Cuban Missle Crisis above your belly button like 2pac I’m in #ThugLife 😏 https://t.co/cGA4gBOVJI pic.twitter.com/I6TqI0fNz9 — Julian marquez (@JMarquezMMA) February 14, 2021

Miley Cyrus decidiu pôr um fim à troca de desafios e publicou uma imagem nas Stories do seu Instagram, onde se podia ler uma frase, estrategicamente colocada. “Isto podia ser teu, mas foste burro”.