Um homem, de 53 anos, morreu esta terça-feira, após cair no fosso de um elevador de um edifício em construção, em Braga.

De acordo com o Jornal de Notícias, o homem estaria responsável pela instalação do elevador do prédio e caiu do sexto andar.

O alerta foi dado pelas 20h20.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores e Voluntários de Braga, a VMER e uma equipa de psicólogos do INEM, para prestar apoio à família.