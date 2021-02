Dezenas de feridos em sismo de magnitude 5.6 no Irão

Um sismo de magnitude 5.6 na escala de Richter provocou dezenas de feridos e danos materiais nas províncias de Kohgiluyeh e Boyerahmad, no Irão, na noite de quarta-feira.

Segundo o Instituto Sismológico de Teerão, o epicentro do terramoto foi localizado próximo da cidade de Sisajt, nas encostas do Monte Dena, a uma profundidade de 10 quilómetros. O abalo causou o corte de energia na cidade, bem como danos em infraestruturas de água e gás e provocou ainda o deslizamentos de terras e o desabamento de um túnel. No entanto, as linhas telefónicas não foram afetadas.

A agência de notícias oficial do Irão, a IRNA, dá conta de 32 feridos. A maioria dos habitantes de Sisajt passou a noite na rua, com medo de regressar à sua residência.