City e Arsenal em duelo

O Manchester City, onde militam os portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, vai no domingo até Londres enfrentar o Arsenal de Mikel Arteta, que está a uns longínquos 22 pontos de distância na tabela classificativa. A realidade é que o City tem estado no auge da temporada, com 17 vitórias seguidas – 12 das quais na liga – o que lhe confere um forte favoritismo na partida.

O Arsenal, no entanto, poderá surpreender, e a partida contra o Benfica para a Liga Europa, onde conseguiram evitar a derrota e marcar um golo como ‘visitantes’, poderá ser um bom estímulo para o duelo frente aos gigantes do Manchester City. Recorde-se, no entanto, que nas últimas oito partidas jogadas entre estas duas equipas, o Arsenal venceu apenas uma.

Já o Liverpool de Jürgen Klopp, que ainda não poderá contar com Diogo Jota, recebe hoje o Everton, onde joga o internacional português André Gomes. As duas equipa estão a três pontos de distância, mas as três derrotas seguidas dos reds auguram o favoritismo para o Everton que, caso vença, ficará em igualdade pontual com a equipa de Anfield. Os blues, no entanto, não têm tido os melhores resultados, incapazes de vencer há três partidas, contando duas derrotas e um empate.