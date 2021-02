Governo britânico quer vacinar todos os adultos até agosto

O Reino Unido pretende também vacinar todas as pessoas com mais de 50 anos ou com determinadas doenças até dia 15 de abril.

O Reino Unido tenciona administrar a vacina contra o novo coronavírus a toda a população adulta até 31 de julho. De acordo a agência de notícias Associated Press (AP), o governo britânico pretende também vacinar todas as pessoas com mais de 50 anos ou com determinadas doenças até dia 15 de abril.

Estes novos objetivos, anunciados este domingo, representam uma acelaração no plano de vacinação britânico que inicialmente previa ter toda a população adulta vacinada com a primeira dose até 31 de agosto e as pessoas com mais de 50 ou com doenças associadas até 1 de maio.

Apesar dos atrasos da distribuição no mercado europeu das vacinas da Pfizer e AstraZeneca, o secretário de Estado da Saúde britânico, Matt Hancock, afirma que agora "acreditam ter o fornecimento suficiente".

Até ao momento, mais de 17,2 milhões de pessoas, quase um terço dos adultos do Reino Unido, já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19.