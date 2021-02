Maria Botelho Moniz começa programa sem maquilhagem: "Estou 100% confortável? Não. Mas era necessário"

Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos decidiram começar o programa ‘Dois às 10’, da TVI, esta terça-feira, sem maquilhagem.

Antes do início do formato, a apresentadora utilizou as redes sociais para confessar que não se sentia totalmente confortável, mas que era “necessário”.

"Nunca fiz isto. Se estou 100% confortável? Não. Se acho que era necessário? Sem qualquer dúvida", escreveu nas redes sociais.

Já no início do programa, Maria Botelho Moniz, que admitiu que até para ir ao supermercado sente necessidade de se maquilhar, acabou por deixar uma mensagem importante aos telespetadores.

“Para mim, a beleza é universal, eu acho que todas as mulheres, e todos os homens, são bonitos ao natural”, começou por dizer. “Esta sou eu, de cara completamente lavada, tal como você está aí em casa porque eu acho que a beleza está em todos nós”, acrescentou, referindo que a maquilhagem deixa as mulheres mais “bonitas” e “confiantes”, mas é apenas um complemento.

“Às vezes não é preciso tanto artifício, se eu estou 100% confortável aqui? Assim? Não. Confesso que não. Eu nem ao supermercado vou sem um bocadinho de pó na cara, mas se eu acho que era necessário nós fazermos isto um dia? Acho que sim. Porque é assim que você nos vê, é assim que você está em frente à televisão e portanto é assim que hoje começamos o ‘Dois às 10’, todos iguais, todos bonitos”, rematou.

Os apresentadores receberam depois a maquilhadora Inês Franco e acabaram por se maquilhar em direto.