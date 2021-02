Efemérides de 25 de fevereiro

Nasceu há 35 anos o primeiro bebé proveta em Portugal, um rapaz com 3,330 quilos. Carlos Saleiro notabilizou-se no futebol.

1836 O armeiro e inventor Samuel Colt (1814-62) recebeu há 185 anos a patente do revólver.

1888 Teófilo Braga, futuro Presidente da República (Maio e Outubro de 1915), foi eleito há 133 anos deputado por Lisboa, licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, professor do Curso Superior de Letras, da atual Faculdade de Letras de Lisboa.

1955 A Clínica de Reabilitação de Deficientes Visuais, actualmete designada como Centro Hellen Keller, foi fundada há 66 anos em Lisboa.

1965 Foi anunciado há 56 anos o desaparecimento do general Humberto Delgado, em Marrocos, assassinado por uma brigada da PIDE 12 dias antes em Espanha.

1969 Começou há 52 anos a publicação do Diário do Sul, em Évora.

1970 A Associação para o Desenvolvimento Económico e Social – SEDES foi apresentada em Lisboa há 51 anos.

2008 O ex-primeiro-ministro Sócrates e a então ministra da Saúde assistiram há 13 anos à colocação da primeira pedra do novo Hospital de Cascais, que serve 285 mil habitantes e que avançou sem unidade de oncologia, apesar dos protestos dos utentes desta especialidade.

2017 O antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Paulo Núncio assumiu há 4 anos a sua “responsabilidade política” pela não publicação de dados relativos às transferências de dinheiro para ‘offshore’ e pediu o abandono das suas funções no CDS-PP.

2018 A Cruz Vermelha anunciou há 3 anos que 21 dos seus funcionários foram afastados por terem pago serviços de natureza sexual.

2020 Hoje foi declarado o Dia da Sopa de Ameijoas.