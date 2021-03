Número de casos e mortes por covid-19 desce no Reino Unido

O Reino Unido registou, esta segunda-feira, 5.455 casos do novo coronavírus e 104 vítimas mortais, de acordo com dados divulgados pelo Departamento de Saúde e de Assistência Social britânico.

Em relação ao dia de ontem, regista-se uma diminuição do número de casos – menos 580 – e do número de óbitos – menos 40.

Nas últimas 24 horas, 1.112 pessoas infetadas deram entrada nos hospitais britânicos, aumentando o total para 14.808. Dessas, 1,971 estão em unidades de cuidados intensivos.

O governo britânico informou ainda que já vacinou cerca de 20,2 milhões de pessoas com a primeira dose da vacina contra a covid-19, 815 mil das quais já foram receberam a segunda dose.

Desde o início da pandemia, o Reino Unido já contabilizou 4.182.009 infetados e 122.953 vítimas mortais.

