Economia

3 de março 2021

Consumo de cimento em Portugal cresceu 10,6% em 2020

De acordo com a AICCOPN, observou-se no ano passado a uma estagnação no nível do licenciamento de edifícios habitacionais, embora se tenham verificado realidades diferentes ao nível da construção nova e das obras de reabilitação: enquanto na construção nova se assistiu a um aumento de 2,0% nos edifícios licenciados e de 2,6% nos fogos, na reabilitação de habitações o número de licenças emitidas registou uma quebra de 7,2%.