Sismo de magnitude 7,3 abala a Nova Zelândia

Um sismo de magnitude 7,3 na escala de Richter atingiu, esta quinta-feira, a Nova Zelândia.

De acordo com a imprensa local, o tremor de terra aconteceu a 238 quilómetros de Gisborne, no nordeste do país, e foi sentido em várias cidades. O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico já emitiu vários alertas.

A Proteção Civil neozelandesa alertou para que "qualquer pessoa perto da costa que sentiu um terramoto longo ou forte" se desloque "o mais rapidamente possível para um terreno mais elevado ou para o interior".

Anyone near the coast who felt a LONG or STRONG quake should MOVE IMMEDIATELY to the nearest high ground, or as far inland as you can #EQNZ