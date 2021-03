Manchester United bate City e diminui distâncias

O dérbi de Manchester pôs fim à série de vitórias do Manchester City, que perdeu pela primeira vez desde novembro do ano passado.

Foram 28 jogos sem perder para os citizens, que saborearam a terceira derrota da liga nesta temporada, com o travo amargo de ter sido no dérbi frente aos rivais do United.

Passavam ainda poucos segundos do início da partida quando Gabriel Jesús concedeu uma grande penalidade ao United. Bruno Fernandes bateu e fez o um a zero, contavam-se ainda dois minutos no relógio da partida.

Ambas as equipas atacaram perigosamente, mas o segundo golo da tarde só viria depois do intervalo. Aos 50 minutos, Luke Shaw fez o dois a zero e dilatou a distância.

Há 106 dias que o City não perdia, e a distância entre as duas equipas, nos dois primeiros lugares da Premier League, fica reduzida a 11 pontos.