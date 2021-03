Sporting e Rúben Amorim acusados de fraude pela Liga

A Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional deduziu uma acusação contra o Sporting e o seu treinador Rúben Amorim, alegando existir fraude na inscrição do técnico, anunciou, esta segunda-feira, o clube de Alvalade, que lamenta a situação.

Em causa está uma participação apresentada pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol, em março de 2020.

“A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD (Sporting SAD) vem, através deste comunicado, denunciar uma situação que considera constituir um dos episódios mais lamentáveis e surreais da história do futebol português. Em concreto, informa a Sporting SAD que, na sequência de participação apresentada pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol em Março de 2020, a Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional deduziu agora acusação contra a Sporting SAD e o seu treinador Rúben Amorim, alegando existir fraude na inscrição de Rúben Amorim como treinador, e pretendendo ver o mesmo condenado a uma sanção de um a seis anos de suspensão de atividade”, lê-se na nota do clube.

"A disciplina desportiva nacional pretende condenar o treinador Rúben Amorim a uma sanção mínima de suspensão por um ano pelo facto de o mesmo, respeitando os regulamentos em vigor, se ter inscrito como treinador-adjunto e não como treinador principal quando ainda não possuía habilitação para tanto", acrescenta o Sporting que considera que este processo e esta acusação “constituem uma mancha reputacional indelével no desporto nacional, com repercussões internacionais, por impedirem qualquer possibilidade de crença no regular funcionamento das instituições que movem o processo”.

O Sporting sublinha ainda que esta é a primeira acusação “com este enquadramento” e constituiria “a primeira e única condenação desta natureza nas competições profissionais nacionais”, quando há “um histórico de dezenas de casos de equipas técnicas de outros clubes de contornos pelo menos comparáveis”.

“A intenção muito direcionada desta acusação fica por demais evidente quando o próprio Rúben Amorim não foi alvo de qualquer participação ou processo quando integrava a equipa técnica da SC Braga SAD, em circunstâncias que se creem idênticas”, considera o clube de Alvalade.

Os leões destacam que os casos mencionados “precederam ou coexistiram com o que é agora objeto de acusação” a Rúben Amorim, e sublinham a sua “perplexidade” pelo facto de o mesmo surgir quando a equipa se encontra em primeiro lugar na Liga, “com larga vantagem, assumindo o melhor registo de qualquer outra em Portugal até ao momento, precisamente sob o comando desta equipa técnica”.

Defendendo que "não existe qualquer fundamento jurídico que sustente a sanção proposta de um a seis anos de suspensão", o Sporting "reitera a sua total confiança nesta equipa técnica, mantendo inquebrável o compromisso que existe atualmente com a mesma e que foi recentemente reforçado".