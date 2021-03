ISEC assina acordo com Huawei e implementa ICT Academy

O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) assinou um protocolo com a Huawei para a implementar a ICT Academy, que garante a professores e alunos da instituição acesso a conteúdos e experiências na área das tecnologias de informação e comunicação (TIC).

O programa ICT Academy da Huawei, lançado em Portugal em julho de 2020, pretende aproximar alunos e docentes da realidade das empresas e da sua inovação tecnológica, através do enriquecimento dos conteúdos formativos. No caso do ISEC, e de forma a potenciar uma melhor transferência de conhecimento, a parceria incide particularmente em matérias como Internet of Things, WLAN, Storage, IA e 5G – a disponibilização de novos conteúdos nos planos curriculares, cursos ou ações de formação e certificação de docentes e formadores são alguns dos conteúdos que o estabelecimento de ensino superior sediado em Coimbra terá acesso.

Mário Velindro, presidente do ISEC, indica que, com a implementação do programa ICT Academy na instituição, a Huawei vai disponibilizar recursos e ferramentas inovadoras que “irão capacitar os estudantes e docentes do ISEC para a produção de soluções competitivas neste setor e na transmissão de conhecimento à sociedade”. Para Mário Velindro, o estabelecimento desta parceria com a Huawei é “mais uma concretização da ligação do nosso ensino e da nossa investigação às empresas, ajudando a que estas se tornem mais competitivas no mercado”.

Diogo Madeira da Silva, Head of Public Affairs & Communications da Huawei Portugal, destaca que “a consagração desta parceria é, no âmbito do programa ICT Academy, a primeira de 2021, simbolizando assim o empenho da Huawei em continuar a consolidar a sua estratégia no campo do conhecimento ao alcance de todos”. O responsável salienta que este protocolo “disponibiliza a todos os professores e estudantes do ISEC ferramentas essenciais para o seu enriquecimento curricular e profissional, assim como proporciona uma gradual aprendizagem na utilização da tecnologia de última geração”. Esta já é, aliás, a quinta implementação da ICT Academy no país desde o seu lançamento no ano passado. “A presença da Huawei no ensino português é reforçada, com academias de norte a sul e não apenas centralizadas nas grandes áreas metropolitanas”, rematou o Head of Public Affairs & Communications da Huawei Portugal.

Com parcerias já estabelecidas com o Instituto Politécnico de Bragança, Instituto Piaget e Universidade do Algarve, e agora com o ISEC, a ICT Academy assegura soluções intrínsecas para diferentes tipos de talento na área das TIC com modelos de cooperação que respondem às exigências das instituições de ensino superior e das empresas.