Piers Morgan abandona programa em direto depois de ter sido criticada a sua postura sobre Meghan Markle

Piers Morgan, apresentador do programa “Good Morning Britain” da ITV e conhecido jurado no programa British Got Talent, abandonou a emissão em direto depois de Alex Beresford, o co-apresentador, criticar a sua postura em relação a Meghan Markle.

Os comentários sobre Piers surgiram quando o painel de comentadores analisava a entrevista de Oprah Winfrey aos duques de Sussex.

Piers Morgan já tinha sido muito interventivo, na segunda-feira, dia em que o programa fez a antevisão à estreia da conversa no Reino Unido. Os seus comentários deram muito que falar, tendo sido muito criticados pela instituição Mental Health Charity.

Na análise, Alex Beresford referiu, algo que já tinha pronunciado no programa, que Meghan Markle se afastou de Piers Morgan, e que o mesmo já tinha dito várias vezes no programa que não gostava da duquesa de Sussex, “deixou-o claro muitas vezes neste programa. Várias vezes".

Ao ouvir este comentário, Piers Morgan levanta-se da cadeira e abandona o estúdio, dizendo “não posso fazer isto”.

O co-apresentador disse que a reação do colega foi “patética”. "O Piers fala alto regularmente e todos temos de sentar e ouvir. Das seis e meia às sete da noite de ontem foi incrivelmente difícil de se ver", admite Beresford.

Poucos momentos depois, o apresentador voltou ao estúdio para dar continuidade à análise da entrevista de Harry e Meghan conduzida por Oprah.