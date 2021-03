Jennifer Lopez e Alex Rodriguez reagem a notícias sobre separação

Imprensa internacional tinha avançado o fim do noivado do casal.

Depois de a imprensa internacional ter noticiado a separação de Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, o casal já reagiu.

Segundo uma nota enviada à CNN, por um representante do casal, a artista e o antigo atleta dos New York Yankees não se separaram, mas estão a "trabalhar algumas coisas" na relação. Logo, os dois continuam noivos.

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez estão juntos desde 2017 e ficaram noivos em 2019. O casamento deveria ter acontecido o ano passado mas, por causa da pandemia, o casal teve de adiar a cerimónia por duas vezes.

De realçar que depois de ser noticiada a alegada separação, a imprensa começou a especular sobre o que teria originado a mesma. O nome da modelo Madison LeCroy, estrela do reality show Southern Charm, acabou por ganhar destaque, com uma colega da modelo a dizer à revista Us Weekly que Alex Rodriguez terá tido um caso com a manequim.

Contudo, os fãs do casal podem, para já, respirar de alívio, uma vez que o noivado continua de pé. A acontecer, este será o quarto casamento da artista, que se divorciou de Marc Anthony em 2014. Já Alex Rodriguez trocará alianças pela segunda vez.