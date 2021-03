Casa de Harry e Meghan Markle invadida duas vezes

A casa do príncipe Harry e de Meghan Markle, em Montecito, na Califórnia, foi invadida duas vezes no Natal por um homem de 37 anos.

De acordo com o site TMZ, que cita fontes policiais, o intruso, um homem chamado Nickolas Brooks, foi intercetado dentro da propriedade de quase 22 mil metros quadrados – que custou ao casal cerca de 12,4 milhões de dólares – na noite de Natal, mas acabou por ser libertado apenas com um aviso. No entanto, dois dias depois, a 26 de dezembro, Brooks decidiu voltar a invadir a casa e foi então detido e acusado de invasão de propriedade privada.

As mesmas fontes revelaram ainda que o homem, originário do estado do Ohio, terá conduzido até à Califórnia com a intenção de invadir a mansão dos duques de Sussex.

Recorde-se que o casal afirmou há uma semana, numa entrevista cedida à apresentadora Oprah, que deixou de receber dinheiro e segurança do Palácio de Buckingham após ter anunciado o afastamento da família real. Quando abandonaram o Reino Unido, estabeleceram-se primeiro no Canadá, numa casa do ator Tyler Perry, que também lhes terá disponibilizado a sua segurança pessoal. "Nunca pensei que a minha segurança seria retirada, porque eu nasci assim, eu herdei o risco, foi um choque para mim", afirmou o príncipe.