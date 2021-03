GNR acaba com festas ilegais em Santo Tirso e em Salvaterra de Magos

A GNR anunciou, esta segunda-feira, que terminou com duas festas ilegais - uma em Água Longa, concelho de Santo Tirso, e outra em Salvaterra de Magos.

Segundo a força de segurança, uma das festas decorria, com cerca de 16 pessoas, com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos, numa moradia na localidade de Água Longa, no dia 13 de março.

No âmbito de uma denúncia de ruído, os militares foram alertados que estava a decorrer uma festa ilegal no interior de uma moradia. “Após a deslocação para o local, foi possível constatar que a festa ainda se encontrava a decorrer, tendo sido dado ordem para terminar o evento”.

No seguimento da ação policial, foram identificadas 16 pessoas, tendo sido elaborados os respetivos autos de contraordenação por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, pela violação da limitação de circulação entre concelhos e pelo incumprimento da realização de eventos.

No outro caso, também ocorrido a 13 de março, decorria uma festa ilegal, com 20 pessoas, com idades compreendidas entre os 21 e os 30 anos, numa residência em Salvaterra de Magos.

“Na sequência de uma denúncia por ruído numa residência, os militares deslocaram-se ao local, tendo verificado que, para além de se tratar de um evento não autorizado, os participantes não faziam o uso da máscara, nem garantiam o distanciamento social”.

No seguimento das diligências policiais apurou-se que a propriedade tinha sido alugada, tendo sido identificado o promotor da festa ilegal, bem como as restantes pessoas que estavam na festa, todas elas residentes na área de Lisboa, tendo sido encaminhadas para os seus respetivos domicílios.

Face ao incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, à violação da limitação de circulação entre concelhos e à inobservância das regras de realização de eventos, foram elaborados os respetivos autos de contraordenação.