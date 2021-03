DGS pede que pessoas vacinadas com fármaco da AstraZeneca se mantenham tranquilas

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, pediu às pessoas que foram vacinadas contra a covid-19 com a vacina da AstraZeneca que se mantenham tranquilas, depois de ser anunciada a suspensão temporária do fármaco no país.

"Se foi vacinado, mantenha-se tranquilo. Estas reações são extremamente raras e no nosso país não foram reportados fenómenos semelhantes aos encontrados nos outros países", afirmou Graça Freitas, em conferência de imprensa, destacando que, “apesar de as reações adversas mencionadas serem extremamente graves, também são extremamente raras".

"Apesar de não estar identificado o nexo de causalidade entre a vacina e estas reações, pelo princípio da precaução foi decidido fazer uma pausa na vacinação com a vacina da AstraZeneca", disse.

Às pessoas que já receberam o fármaco, a responsável da Direção-Geral da Saúde (DGS) pediu ainda que se mantenham atentas a sintomas de mal estar.

"Sobretudo, se este mal estar for acompanhado de nódoas negras ou hemorragias cutâneas, não hesite e consulte um médico", alertou.