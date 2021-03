Efemérides de 18 de Março

1798 Foi criado há 223 anos o Observatório Real da Marinha Portuguesa.

1834 Vitória definitiva dos liberais sobre o regime absolutista com a emissão dos decretos de exoneração do infante D. Miguel e de abolição da Casa do Infantado.

1842 Foi promulgado há 179 anos o Novo Código Administrativo, que passou a prever a criação dos Governos Civis, entrando em vigor a 3 de julho, durante 30 anos.

1871 O jornal A Revolução de Setembro apresentou há 149 anos o programa do Cenáculo, de Antero de Quental, Eça de Queiroz, Jaime Batalha Reis, Oliveira Martins, Manuel de Arriaga e Teófilo Braga.

1875 Foi fundado há 146 anos o Ginásio Clube Português, em Lisboa.

1897 Foram criadas há 124 anos as Escolas Normais portuguesas, para habilitação de professores de instrução primária.

1901 Foi fundado há 120 anos o Centro Nacional Académico, transformado no ano seguinte em Centro Académico de Democracia Cristã.

1911 Foi constituído há 110 anos, nos alvores da República, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, a partir do Arquivo Real, com origem em 1378.

1961 A Força Aérea portuguesa começou há 58 anos os bombardeamentos sobre as possíveis bases da UPA (futura FNLA), no Norte de Angola.

1974 Foi emitido há 47 anos o segundo e último comunicado do Movimento dos Oficiais das Forças Armadas, até à Revolução dos Cravos, logo a seguir ao Golpe das Caldas.

1982 Quatro jornalistas de uma equipa de televisão holandesa foram abatidos a tiro há 39 anos numa área rural de El Salvador, pelo exército do ditador Somoza.

2016 O aumento do salário do anterior presidente da EDP, António Mexia, causou indignação há 5 anos, passando o gestor a ganhar cerca de 6.800 euros por dia.

2017 Um homem foi abatido há 4 anos, no aeroporto de Orly, em Paris, pelas forças da ordem, depois de ter roubado uma arma a um militar do dispositivo de vigilância antiterrorista.

2019 Um atirador matou há 2 anos três pessoas e feriu outras cinco em Utrecht, Países Baixos.

2020 A Eurovisão anunciou há 1 ano o cancelamento do Festival da Canção de 2020 por causa da pandemia de covid-19. Supõe-se ser a primeira vez em que o Festival não se realizou, em 64 anos de ininterruptos.