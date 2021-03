Novo estudo conclui que vacina da AstraZeneca tem eficácia de 79%

Análise de segurança e eficácia da vacina contou com a participação de 32.449 pessoas de todas as idades.

Um estudo realizado nos Estados Unidos, em conjunto com o Chile e o Peru, concluiu que a vacina contra a covid-19 da AstraZeneca tem uma eficácia de 79% na prevenção de casos sintomáticos e de 100% nos casos mais graves.

De acordo com a Universidade de Oxford, que desenvolveu a vacina com a farmacêutica anglo-sueca, o estudo, que abrangeu mais de 32 mil participantes de todas as idades, mostrou que a vacina é “segura e altamente eficaz”.

No ensaio clínico “não foram comunicados problemas de segurança entre os participantes que receberam pelo menos uma dose da vacina”.

A universidade destacou ainda que este resultado coincide com o que já tinha sido concluído noutros estudos e com os “dados reais do impacto” do fármaco no Reino Unido.

De realçar que esta vacina recomeça a ser administrada em Portugal, esta segunda-feira, depois de ter sido temporariamente suspensa em vários países da Europa.

Este mais recente estudo deverá agora abrir a porta à autorização de emergência da vacina da AstraZeneca nos Estados Unidos.