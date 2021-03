Intruso tomou banho e serviu-se de bebidas na mansão de Johnny Depp em Hollywood

É a segunda vez desde o início do ano que a casa do protagonista de Piratas das Caraíbas é invadida por um intruso.

Um homem conseguiu entrar na casa de Johnny Depp em Hollywood Hills, Los Angeles, e foi apanhado pelas autoridades a tomar banho na mansão do ator.

De acordo com o site TMZ, a polícia foi chamada à casa do ator, de 57 anos, depois de a sua equipa de segurança ser alertada para o facto de alguém se encontrar dentro da habitação. Quando as autoridades chegaram, o intruso encontrava-se a tomar banho e já se teria servido de algumas bebidas.

Os polícias tiveram de arrombar a porta, uma vez que o homem se recusava a sair.

Segundo o site norte-americano, esta situação não representou qualquer risco para o ator.

Pouco antes de a segurança chamar a polícia, um vizinho já tinha alertado as autoridades para o facto de um sem-abrigo se encontrar no quintal do vizinho, junto à piscina.

De realçar que esta é a segunda vez, em pouco mais de dois meses, que um intruso entra na casa de Johnny Depp. Em janeiro, a casa foi invadida por uma mulher, mas o sistema de segurança da casa foi ativado e a polícia alertada.