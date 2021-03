Aumento de óbitos e internamentos mas número de novos casos é o mais baixo desde 1 de setembro

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 248 casos do novo coronavírus, o número mais baixo desde 1 de setembro - ontem tinham sido notificados 450 contágios -, e 16 óbitos, mais dez do que no domingo, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta segunda-feira.

O país soma agora 817.778 diagnósticos confirmados de covid-19 e 16.784 vítimas mortais da pandemia.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com o maior número de novos casos nas últimas 24 horas: 85. Segue-se o Norte com 58, o Centro com 27, o Algarve com 44 e o Alentejo com 13. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores há 11 e 10 novas infeções, respetivamente.

Em relação à distribuição geográfica de óbitos, 12 das 16 mortes ocorreram na Grande Lisboa, três no Centro e uma na Madeira.

À semelhança do que aconteceu ontem, o número de infetados hospitalizados voltou a subir. Estão internados mais 771 doentes com covid, mais 6 do que na véspera. Nos cuidados intensivos encontram-se 170 pessoas, menos cinco do que no domingo.

Nas últimas 24 horas, também se registou um número baixo de recuperações, 555 pessoas, mais do que o número de novos contágios, deixaram de ter a doença ativa, elevando o total de recuperados para 767.874.

Segundo os dados da DGS, Portugal tem agora uma incidência de 81,3 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e Portugal continental de 70,3. Ambos os valores menores do que os de ontem. O mesmo não acontece com o RT, que subiu ligeiramente, atualmente situa-se nos 0,89 em Portugal e nos 0,88 em Portugal continental.

Segundo os dados do boletim, não há concelhos em risco extremo. A matriz de risco mostra que Portugal continua no verde.

Há também 37 concelhos com uma incidência de zero casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, mais dois do que na passada segunda-feira.

Por outro lado, a situação mais crítica verifica-se nos concelhos do Funchal (915), Machico (606), Ponta do Sol (570), Alcoutim (556) e Santa Cruz (548).

Neste momento, existem 33.120 casos ativos da doença, menos 323 do que ontem, e as autoridades de saúde têm sob vigilância 15.080 contactos.