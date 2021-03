Ataque suicida em edifício governamental na China provoca quatro mortos e cinco feridos

O ataque ocorreu na segunda-feira, quando um homem de 59 anos entrou no edifício com "substâncias combustíveis e explosivas" e as detonou.

Um ataque suicida com explosivos num edifício governamental na aldeia de Mingjing, na província de Guangzhou, provocou pelo menos quatro mortos e cinco feridos.

De acordo com as autoridades locais, o ataque ocorreu na segunda-feira, quando um homem de 59 anos entrou no edifício com "substâncias combustíveis e explosivas" e as detonou. O atacante morreu e provocou a morte a outras quatro pessoas.

Os cinco feridos foram transferidos para centros médicos e o ataque está a ser investigado pelas autoridades. No entanto, segundo a imprensa chinesa, especula-se nas redes sociais que o ataque pode estar relacionado com os planos das autoridades locais de expropriar propriedades para demolição.