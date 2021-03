Cerco policial terminou no bairro da Quinta das Lagoas em Corroios

Cerca de oito horas depois, já terminou o cerco policial no bairro da Quinta das Lagoas, em Corroios, onde a Polícia de Segurança Pública (PSP) foi recebida a tiro, esta terça-feira.

De acordo com a TVI, um suspeito foi detido e outros dois estão em fuga. Com o fim do cerco policial, a PSP entregou a operação para as mãos da Polícia Judiciária.

A operação policial começou antes das 12h30 e contou com a participação de dezenas de operacionais e o apoio do Grupo de Operações Especiais no bairro da Quinta das Lagoas, em Santa Marta do Pinhal, em Corroios, no concelho do Seixal.

A PSP deslocou-se ao bairro a propósito de "desordens e agressões", e foram recebidos a tiro e como resposta também dispararam contra o grupo de suspeitos que se esconderam no interior de um bar clandestino.

A comissária da PSP, Sara Ferreira, afirmou aos jornalistas que não se registou nenhum agente ferido, contudo desconhece-se se algum dos suspeitos terá sido atingido no momento do tiroteio.

A meio da tarde, a PSP anunciou ter estado em negociações com os suspeitos. "Será iniciado o contacto verbal com os suspeitos - negociação - tendendo a resolver os incidentes sem necessidade de intervenção tática", afirmava a comissária da PSP, pelas 17h30.

Com o prolongar do cerco policial, os serviços municipais de proteção civil da Câmara Municipal do Seixal organizaram uma distribuição de refeições aos moradores que queriam regressar à Quinta das Lagoas ao final do dia, visto que ninguém pôde entrar ou sair do bairro durante as oito horas.