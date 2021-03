FIFA suspende Joseph Blatter por seis anos e oito meses

Joseph Blatter foi suspenso pelo Comité de Ética da FIFA por seis anos e oito meses. Em causa estão irregularidades financeiras apontadas durante os seus mandatos, segundo o organismo afirmou em comunicado, nesta quarta-feira.

É a segunda vez que o antigo presidente é banido pela FIFA, e, faltando sete meses para o fim da primeira suspensão, Blatter volta a ser alvo de polémicas, acusado de ter recebido subornos e bónus associados a contratos celebrados em 2010. Joseph Blatter terá ainda de pagar uma multa de um milhão de francos suíços (cerca de 900 mil euros) à FIFA.

As suspensões não se sobrepõem, pelo que esta segunda instância entrará em vigor daqui a sete meses, quando findar a primeira suspensão. Também Jérôme Valcke, secretário-geral da FIFA durante os mandatos de Blatter, foi alvo de uma suspensão com a mesma duração, para além de ter de pagar uma multa no mesmo valor que Blatter

Joseph Blatter tem atualmente 85 anos, e está numa situação de saúde delicada, tendo estado em coma induzido durante uma semana, no início do ano, relacionado com uma cirurgia cardíaca realizada em dezembro de 2020.