Índia deteta "dupla mutação" em nova variante do SARS-CoV-2

A Índia detetou duas mutações numa nova variante do SARS-CoV-2 em 206 amostras recolhidas em Maharashtra, o estado mais afetado pela pandemia de covid-19, anunciou, esta quarta-feira, o responsável pelo Centro de Controlo de Doenças da Índia, Sujeet Kumar Singh.

"Embora os compostos orgânicos voláteis (VOCs) e uma nova variante dupla mutante tenham sido encontrados na Índia, ambas não foram detetadas em números suficientes para estabelecer uma relação direta ou explicar o rápido aumento de casos em alguns estados”, afirmou o ministério da Saúde indiano num comunicado citado pela Reuters.

A nova variante foi descoberta através do INSACOG, um consórcio de dez laboratórios nacionais que tem estado a traçar a sequência genómica do vírus, com o intuito de mapear o código genético do vírus SARS-CoV-2.

O anúncio surgiu no mesmo dia em que a Índia registou mais de 47 mil casos de covid-19, o maior número desde o início de novembro, e 275 óbitos. O país é o terceiro do mundo mais afetado pela pandemia, depois dos Estados Unidos da América e do Brasil.