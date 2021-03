Morreu o ator George Segal, o avô de 'Os Goldberg'

O ator norte-americano George Segal, o jovem marido de "Quem Tem Medo de Virginia Woolf?", protagonista de "Um Toque de Classe" e "O Mocho e a Gatinha", morreu na terça-feira, aos 87 anos, anunciou a família.

"A família está arrasada ao anunciar que George Segal morreu, devido a complicações surgidas na sequência de uma cirurgia de revascularização do miocárdio", informou a mulher do ator, Sonia Segal, num comunicado divulgado pela Sony Television.

Durante a sua carreira, foi nomeado seis vezes para os Globos de Ouro, tendo conquistado dois, em Um Toque de Classe e Os Novos Internos.

Foi também nomeado para os BAFTA e para os Óscares como melhor ator secundário, pelo papel em Quem Tem Medo de Virginia Woolf? (1966), filme nomeado para 13 prémios da Academia de Hollywood.

Foi aliás esta interpretação como jovem marido de Sandy Dennis, ao lado dos veteranos Elisabeth Taylor e Richard Burton, que lhe deu notoriedade a nível global.

O trabalho mais recente de George Segal, depois de décadas de carreira no cinema, na televisão e no teatro, é a série cómica "Os Goldbergs", transmitida em Portugal pela Fox Comedy, da qual fazia parte desde 2013, tendo gravado o seu último episódio - que será transmitido no dia 7 de abril -, poucas semanas antes da morte.

"Ele era gentil, doce, talentoso e engraçado. George era o verdadeiro auge da classe e tocou profundamente as nossas vidas. Foi uma honra e um privilégio tê-lo como parceiro e amigo todos estes anos. Não é nenhuma surpresa para qualquer um de nós saber que ele é um verdadeiro tesouro nacional", afirmou o elenco de Os Goldberg, numa mensagem conjunta.