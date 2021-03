RTP. Lucros crescem de 903 mil para 3,08 milhões de euros

Pelo sexto ano consecutivo, os resultados da RTP cresceram, com os lucros a aumentarem 241,6% para 3083 milhões de euros no ano passado face a 2019, um crescimento de 903 mil euros, anunciou a estação pública.

Em comunicado, a RTP avança que “em 2020, o desempenho das contas foi positivo em todas as dimensões financeiras”.

Os resultados operacionais (EBITDA) subiram 18,3% para 18,3 milhões de euros no ano passado, o que compara com os 15,5 milhões atingidos em 2019.

A RTP destaca ainda um aumento do investimento, de 6,1 milhões de euros para 7,1 milhões de euros em 2020, um crescimento de 16,3%.

Já a dívida bancária registou uma redução de 1,4%, tendo passado de 94,8 mil milhões para 93,5 milhões no ano passado.

A estação pública informou ainda que as receitas globais somaram 219,9 milhões de euros em 2020, um valor igual ao do ano anterior, com a contribuição para o audiovisual (CAV) a representar 180,6 milhões de euros (+0,8%), tendo havido ainda um crescimento das receitas de publicidade para 19 milhões de euros (+1,7%), “particularmente significativo no contexto da pandemia”.

Do lado dos custos, a RTP garante que a pandemia “implicou restrições extraordinárias que levaram a reduções na grelha”, 73,7 milhões de euros (-2.3%) e nos serviços externos, 37,4 milhões de euros (-4.3%), tendo os custos com pessoal crescido 0.5%, para 87,6 milhões de euros.

“Os resultados líquidos positivos acima da média permitirão o reforço dos capitais próprios, contribuindo para a melhoria do balanço da RTP”, garante a estação pública.