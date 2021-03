Efemérides de 26 de março

Um sismo destruiu há 590 anos parte da cidade de Lisboa, em particular a colina de Santa Catarina.

1531 Um sismo destruiu há 590 anos parte da cidade de Lisboa, em particular a colina de Santa Catarina.

1707 Foi ratificado há 314 anos o Tratado de União, que criou o Reino da Grã-Bretanha, com a finalidade essencial de reforçar o protestantismo e acabar com o catolicismo das terras altas da Escócia.

1887 Foi assinado há 134 anos o Protocolo de Lisboa, que estabeleceu os termos do Tratado de Amizade e Comércio com a China e sobre o direito de ocupação e governo de Macau, por Portugal.

1915 Em pleno período da I Guerra, a feminista alemã Carla Zeiden organizou ousadamente, em Berna, um congresso internacional de mulheres contra a guerra que alastrava pelo continente europeu.

1927 Foi criada há 94 anos, nos alvores do Estado Novo, a Polícia de Informações do Porto, que com a congénere de Lisboa, daria origem à PVDE/PIDE.

1938 Iniciou-se há 83 anos, sob inspiração nazi e alemã, a construção do Estádio Nacional, na margem direita do Rio Jamor, nos arredores de Lisboa, que se deve em grande parte a Duarte Pacheco (1900-43), à época ministro das Obras Públicas, e aos arquitetos Cristino da Silva, Carlos Ramos, Jorge Segurado, Francisco Caldeira Cabral e Miguel Jacobetty, vindo a ocupar uma área de 204 hectares.

1977 Entrou em funcionamento a barragem de Cahora-Bassa, em Moçambique (no Rio Zambeze), construída ainda pela colonização portuguesa desde 1969 (sob o nome de Cabora Bassa).

1991 Foi assinado há 30 anos o Tratado de Assunção, que criou o Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai), mais tarde, em 1994, complementado pelo Protocolo de Ouro Preto.

1995 Entrou em vigor há 26 anos o Acordo de Schengen sobre livre circulação de pessoas em alguns países da União Europeia e outros signatários.

2017 A Deco acusou há 4 anos a Banca de cobrar comissões aos clientes sem prestar qualquer serviço.

2018 O Museu Guggenheim de Nova Iorque rejeitou há 3 anos o pedido de Trump para que lhe fosse emprestado um quadro de Van Gogh e, em alternativa, sugeriu uma retrete de oiro de 18 quilates.

2019 O director da PJ Luís Neves confirmou no Parlamento há 2 anos ter sido ‘uma encenação’ a recuperação pela PJM em Outubro de 2017 de parte do material militar roubado em Tancos.

2020 O Parlamento Europeu tomou medidas, anunciadas pelo seu presidente, devido à Covid-19, sem afectar a sua actividade legislativa essencial, nomeadamente prevendo menos deputados na sala da Assembleia.