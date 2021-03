Ministra faz "balanço positivo" do processo de vacinação e diz que portugueses podem ter confiança na AstraZeneca

A ministra da Saúde, Marta Temido, disse, esta sexta-feira que faz um balanço "muito positivo" da vacinação contra a covid-19 e garantiu que vai ser possível “ultrapassar os 80%" de pessoas com mais de 80 anos "com a inoculação de uma dose de vacina pelo menos”. A governante assegurou ainda que portugueses os portugueses podem confiar na AstraZeneca.

Em declarações aos jornalistas, em Alcântara, a ministra desvalorizou a diferença de dias entre a primeira e a segunda dose da vacina e realçou que “o importante é que está o processo em curso e as pessoas estão a ser protegidas”.

Marta Temido sublinhou que os profissionais de saúde prioritários estão “praticamente todos vacinados”, nomeadamente os médicos do privado, que estão já a terminar o processo.

Além disto, e com a vacinação dos professores a acontecer no fim de semana, a governante faz um “balanço muito positivo” do processo, sublinhando a meta que foi atingida esta sexta-feira. “Atingimos um milhão de pessoas com a primeira dose tomada e os 500 mil com duas doses tomadas”, frisou, destacando ainda que “tem sido feito um trabalho intenso” relativamente aos testes.

Questionada sobre a vacina da AstraZeneca, Marta Temido sublinhou que “muitos portugueses tomaram a vacina" da farmacêutica anglo-sueca e apelou à confiança no fármaco.

“Muitos portugueses tomaram a vacina da AstraZeneca, muitos vão tomar e todos podem ter confiança em dois aspetos: é aprovada pela Agência Europeia do Medicamento e voltou a ser analisada”, destacou.