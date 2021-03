Doente com covid-19 foge do hospital com medo de ser entubado

Um homem, de 46 anos, com covid-19, fugiu do hospital e invadiu um supermercado no município brasileiro de Catanduva, São Paulo, com medo de ser entubado devido à doença.

Segundo o G1, as autoridades confirmaram a informação, explicando que o caso ocorreu na quinta-feira e que a polícia foi chamada ao supermercado, localizado em frente ao hospital. Depois de a polícia acalmar o homem, uma ambulância levou-o de volta à unidade hospitalar. Até ao momento não há mais informações quando ao seu estado de saúde.

Fonte da polícia explicou ainda que o homem conseguiu fugir pela janela do quarto onde estava internado e passar uma grade de proteção.

“Não conseguimos descobrir como um paciente prestes a ser entubado conseguiu deixar o hospital e entrar no supermercado. Mas sabemos que ele estava bastante assustado com o procedimento”, explicou a mesma fonte.

“Nós registámos o boletim de ocorrência, mas como não criminal. O homem não foi agressivo. Foi mais desespero por saber que precisaria ser entubado”, acrescentou.

Depois do incidente, o referido supermercado fechou para uma desinfeção geral.

Já o hospital garante que foi dada toda a ajuda necessária, uma vez que pouco tempo depois da fuga, e com o apoio da Polícia Militar, o homem já se encontrava novamente internado.