Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais novos casos e Norte e Algarve aquelas onde ocorreram mais óbitos

No dia em que o país ultrapassou a barreira dos 820 mil casos confirmados desde o início da pandemia, o número de recuperados foi superior a 3.300, levando o número de casos ativos no país a descer e a ficar abaixo dos 30 mil - são agora 28.208.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 344 novos casos de covid-19 e oito óbitos associados à doença. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado, o país ultrapassou a barreira dos 820 mil infetados desde o início da pandemia, com 820.042 casos confirmados. Destes, 16.827 não conseguiram vencer o vírus.

Lisboa e Vale do Tejo foi região onde foram diagnosticadas a maior parte das novas infeções – 152. Segue-se o Norte, que registou 68 novos casos, o Centro, com 51, e o Alentejo, com 32. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores há 30 e 14 novas infeções, respetivamente. A DGS deixa uma nota relativamente à região do Algarve, que este sábado não apresenta qualquer novo caso, devido a uma correção. “O relatório de hoje regista uma redução de três casos no total acumulado da região do Algarve. Apesar de contabilizados 35 novos casos face ao dia anterior, foram transferidos ou corrigidos 38 casos notificados no passado pelas Autoridades de Saúde”, lê-se.

Dos oito óbitos registados, dois ocorreram no Norte, dois no Algarve, um em Lisboa e Vale do Tejo, um no Centro, um na Madeira e um nos Açores. Apenas no Alentejo não ocorreu qualquer óbito devido à covid-19 nas últimas 24 horas.

Já o número de internados devido à covid-19 voltou a descer. Atualmente, estão hospitalizados nos hospitais portugueses 618 doentes covid, menos 51 do que no dia anterior. Este número é o mais baixo desde 16 de setembro. Destes, 148 estão em Cuidados Intensivos, menos sete do que ontem.

Nas últimas 24 horas, mais 3.688 pessoas venceram a doença, elevando o total de recuperados para 775.007.

O país tem agora 28.208 casos ativos do novo coronavírus, menos 3.332 do que ontem, e as autoridades de saúde têm sob vigilância 15.404 contactos.