Portugal tem 32 concelhos com uma incidência de covid-19 acima do limite para desconfinamento

Os dados sobre a evolução epidemiológica, apresentados esta segunda-feira pela DGS, revelam que existem 32 concelhos com uma incidência, a 14 dias, igual ou superior a 120 novos casos de covid-19 por por 100 mil habitantes, um valor acima das metas definidas pelo Governo de António Costa para o desconfinamento.

Recorde-se que o primeiro-ministro a 11 de março, aquando da apresentação do plano gradual de desconfinamento, tinha avisado que as medidas de reabertura seriam revistas sempre que o país ultrapassasse os "120 novos casos por dia por 100 mil habitantes, a 14 dias" ou sempre que o Rt fosse superior a 1.

Agora, segundo o boletim das autoridades de saúde, Portugal tem 32 concelhos nessas condições, nove dos quais têm valores acima dos 240 casos por 100 mil habitantes, destacando-se Alcoutim com 417 casos e Machico com 601 casos, este último classificando-se num risco muito elevado.

Os concelhos com uma incidência cumulativa entre 120,0 e 239,9 casos por 100 mil habitantes são: Armamar (156), Golegã (225), Gouveia (170), Lagoa (127), Lagoa (Açores) (136), Portimão (186), Povoa do Varzim (124), Santa Cruz (212), Câmara de Lobos (172), Castelo de Vide (171), Montijo (148), Sobral de Monte Agraço (169), Soure (158), Cinfães (197), Cuba (131), Figueira da Foz (146), Viana do Castelo (147), Penacova (146), Penela (167), Peso da Régua (178), Ponta Delgada (168), Ponta do Sol (151), Funchal (173),

Com uma incidência cumulativa entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes estão os concelhos de Alcoutim (417), Ribeira Brava (386), Rio Maior (280), Belmonte (297), Marinha Grande (293), Moura (386), Figueiró dos Vinhos (269) e Odemira (336).

Por outro lado, há também 47 concelhos que registaram zero casos nos últimos 14 dias: Aguiar da Beira, Alijó, Almodóvar, Alter do Chão, Angra do Heroísmo, Ansião, Gavião, Horta, Idanha-a-Nova, Lajes das Flores, Mação, Manteigas, Porto Moniz, Sabrosa, Sabugal, Santa Cruz da Graciosa, Santa Cruz das Flores, Avis, Barrancos, Bombarral, Calheta, Calheta (Açores), Marvão, Mêda, Miranda do Douro, Monchique, Mora, Moura, Murça, São Vicente, Sousel, Tarouca, Terras de Bouro, Tondela, Constância, Corvo, Ferreira do Zêzere, Oleiros, Ourique, Penamacor, Penedono, Velas, Vila de Rei, Vila Nova de Poiares, Vila Velha de Ródão e Vinhais.