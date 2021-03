Casal teve 15 filhos e todos com nomes começados por 'R' em homenagem a jogadores de futebol

Um casal brasileiro teve 15 filhos e todos com nomes iniciados pela letra 'R'.

Irineu Cruz e Jucicleide Silva, que moram no município de Conceição do Coité, no estado da Bahia, decidiram homenagear, através dos nomes dos filhos, atuais ou ex-jogadores de futebol e acabaram a construir uma verdadeira equipa. O casal, que já tinha sido notícia há alguns anos, voltou agora a ganhar destaque porque a família cresceu e, pela primeira vez, nasceu uma menina. Catorze rapazes depois, eis que veio ao mundo, em setembro do ano passado, Raiane Maiara.

O nascimento de Raiane também quebrou a tradição que ocorria após a chegada de um novo membro na família - desta vez, quem escolheu o nome da bebé foi a mãe, uma vez que o casal tinha acordado que sempre que nascesse um rapaz a escolha do nome ficava a cargo do marido.

"Eu falei que se fosse menino, eu ia ser muito feliz. Quando fiz a ultrassom, que deu menina, aí fiquei mais feliz ainda, porque menino já tive 14 e com a vinda de uma menina minha felicidade completou", disse Jucicleide, de 39 anos, citada pelo G1.

"Veio uma menina e é a alegria da casa. A gente já era alegre e somos mais alegres por termos os 14 homens e a menina. Raiane Maiara. Promessa tem que ser cumprida. Os homens era eu que colocava o nome e menina era ela, então foi ela que escolheu. Ela botou com 'R' também para acompanhar o lote, que são todos com 'R' e graças a Deus ela escolheu com 'R'. A alegria do Brasil e do mundo", contou Irineu, que tem 44 anos.

Agora, Raiane junta-se aos irmãos Ronaldo, Robson, Reinan, Rauan, Rubens, Rivaldo, Ruan, Ramon, Rincon, Riquelme, Ramires, Railson, Rafael e Rodrigo.

No total, o casal vive com 12 filhos, uma vez que os três mais velhos já casaram e não vivem com a família, e já tem três netos.