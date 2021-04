Vítima de maus tratos agradece a agente da PSP por a ter ajudado a fazer queixa contra marido

“Foi, no nosso encontro, de uma atenção e de uma amabilidade comoventes, recebendo ele próprio a queixa, sem ter essa obrigação, para me poupar ao facto de ter de contar a minha história mais uma vez”, elogiou a vítima.

S. Alves foi vítima de bullying e maus tratos por parte do ex--companheiro.

A mulher agradeceu o funcionamento da Casa da Maria - espaço que apoia vítimas de violência doméstica - mas fez questão de fazer um agradecimento mais pessoal ao agente Daniel Silva, que a ajudou

a apresentar queixa.

“Gostaria, porém, de fazer um elogio muito especial ao Chefe Daniel Silva, a pessoa com quem falei pela primeira vez ao telefone sobre a possibilidade de fazer uma eventual queixa por bullying e violência psicológica contra o meu ex-marido”, afirmou a mulher no agradecimento feito ao agente da Divisão Policial de Oeiras, que o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública partilhou nas redes sociais.

“Foi, no nosso encontro, de uma atenção e de uma amabilidade comoventes, recebendo ele próprio

a queixa, sem ter essa obrigação, para me poupar ao facto de ter de contar a minha história mais uma vez”, destacou. A vítima disse ao agente que fazia questão de apresentar queixa com ele e que considerou que o profissional fez “muito mais do que o seu trabalho”.