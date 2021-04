Queda em prova de motocross mata piloto de 23 anos

A corrida do MX Córdoba, em San Agustín, na Argentina, acabou em tragédia para Alberto "Wey" Zapata, de 23 anos. O piloto caiu da mota e acabou por ser atropelado por outros dois competidores, não conseguindo sobreviver aos ferimentos.

Zapata competia sem o braço esquerdo, devido a um acidente de trânsito em novembro do ano passado, quando capotou dentro do seu veículo, tendo conseguido sair vivo do acidente, que, ainda assim, levou a que fosse necessário amputar o membro.

Apesar de tudo, "Wey" não desistiu da carreira no motocross, e regressou às competições em fevereiro, chegando até ao pódio em março.