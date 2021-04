Jennifer Lopez aumenta rumores de separação com nova fotografia

A relação de Jennifer Lopez e de Alex Rodríguez já viu melhores dias, mesmo que não tenha acabado, como indicam vários rumores, está a atravessar um momento difícil, depois de a pandemia ter obrigado a adiar o casamento pelo menos duas vezes.

Fontes próximas do casal, têm dito à imprensa norte-americana que Jennifer Lopez e Alex Rodríguez estão a esforçar-se para salvar a relação, mas uma fotografia recente partilhada pela atriz e cantora parece indicar que o noivado acabou.

Na imagem, partilhada no Instagram, Jennifer Lopez aparece sem o anel de noivado no dedo, que Alex Rodríguez lhe ofereceu no valor de um milhão de dólares, o que só veio aumentar os rumores do fim da relação.

Recorde-se ainda que o casal anunciou o noivado em março de 2019 e o casamento foi adiado pelo menos duas vezes devido à pandemia, o que também terá acabado por deixar marcas na relação.