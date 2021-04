Morreu o cantor Artur Garcia

Morreu, esta quarta-feira, aos 83 anos, o cantor Artur Garcia, nome destacado da chamada música ligeira portuguesa nas décadas de 1960 e 1970.

A morte do cantor, na véspera de completar 84 anos, foi confirmada pelo agente artístico António Fortuna à agência Lusa. Segundo a mesma fonte, Artur Garcia morreu na Aldeia de Juzo, em Cascais.

O artista, que nasceu em 15 de abril de 1937, protagonizou vários êxitos nos anos 60 e 70, nomeadamente canções como "Casaca Azul e Oiro”, "Amor” ou o tema "Porta Secreta", com o qual concorreu ao Festival RTP da Canção em 1967. No mesmo ano, Artur Garcia venceu o Festival Luso-hispânico de Aranda de Duero com "A Dança do Mundo" e "Caminhos Perdidos" ficou em 2.º lugar no Festival da Costa Verde de Espinho